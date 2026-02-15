Русские бойцы в ДНР повторили секретную операцию разведчиков в Афганистане

Российские военные неоднократно использовали хитрые уловки, чтобы победить врага, в том числе, похожие на случай с переодеванием в костюмы Дедов Морозов при освобождении Димитрова, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, российские военные вызвали панику в рядах ВСУ при освобождении города Димитров. Инцидент произошел в конце 2025 года, тогда же город был полностью освобожден. Российские бойцы в Димитрове переоделись в костюмы Дедов Морозов и поздравили местных жителей с наступающими праздниками.
Противник, по словам участника операции с позывным Пират, даже не понял, как ВС РФ оказались у него в тылу. В ряде районов оборона, как утверждается, не была подготовлена должным образом.
Пират добавил, что в то же время в городе подняли русский флаг. А о панике в ВСУ стало известно в результате радиоперехвата.
Похожие хитрые приемы использовались еще во время Первой мировой войны и конфликта в Афганистане.
«Герой Первой мировой войны Лавр Георгиевич Корнилов неднократно использовал подобную практику. Под видом странствующего дервиша побывал в ряде стран, включая Персию, Индию и Китай. За эти важные заслуги разведчик Корнилов стал георгиевским кавалером», — рассказал Иванников.
Легендарный советский разведчик Николай Кузнецов (работавший под псевдонимом Пауль Зиберт) переодевался в форму немецкого офицера.
«Это позволяло ему свободно действовать в оккупированном Ровно, добывать секретные сведения и ликвидировать высокопоставленных нацистов. Он использовал документы тайной полиции, что снимало подозрения, и за полтора года уничтожил 11 генералов и чиновников», — добавил эксперт.
В качестве наиболее свежего примера Иванников назвал Кима Цаголова, который во время Афганской войны перевел на советскую сторону афганские банды. Он тоже переодевался в дервиша, изображая немого.
