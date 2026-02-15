Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев призвал к сотрудничеству для снижения риска третьей мировой войны

Кирилл Дмитриев заявил, что странам следует сотрудничать между собой для предотвращения начала третьего мирового конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными государствами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что странам следует сотрудничать между собой для предотвращения начала третьего мирового конфликта.

«Нам следует работать вместе, чтобы снизить риски третьей мировой войны», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Дмитриев прокомментировал материал американского издания New York Post. В материале сказано, что жители Британии, ФРГ, Франции и Соединённых Штатов не исключают, что третий мировой конфликт может начаться в «ближайшие пять лет». Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Напомним, накануне Дмитриев рассказал, что ЕС разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как Соединённые Штаты пытаются этому помешать.

Кроме того, Дмитриев призвал сторонников глобализации не читать нотации на Мюнхенской конференции, а сосредоточиться на исправлении собственных ошибок.

Ранее Дмитриев заявил, что лидеры Европы подталкивают её к третьей мировой войне.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше