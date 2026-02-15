Специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными государствами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что странам следует сотрудничать между собой для предотвращения начала третьего мирового конфликта.
«Нам следует работать вместе, чтобы снизить риски третьей мировой войны», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Дмитриев прокомментировал материал американского издания New York Post. В материале сказано, что жители Британии, ФРГ, Франции и Соединённых Штатов не исключают, что третий мировой конфликт может начаться в «ближайшие пять лет». Об этом свидетельствуют результаты опроса.
Напомним, накануне Дмитриев рассказал, что ЕС разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как Соединённые Штаты пытаются этому помешать.
Кроме того, Дмитриев призвал сторонников глобализации не читать нотации на Мюнхенской конференции, а сосредоточиться на исправлении собственных ошибок.
Ранее Дмитриев заявил, что лидеры Европы подталкивают её к третьей мировой войне.
