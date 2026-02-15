Дмитриев призвал к сотрудничеству для снижения риска третьей мировой войны

Дмитриев прокомментировал материал американского издания New York Post. В материале сказано, что жители Британии, ФРГ, Франции и Соединённых Штатов не исключают, что третий мировой конфликт может начаться в «ближайшие пять лет». Об этом свидетельствуют результаты опроса.