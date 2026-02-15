Не успели взлететь: тайный груз НАТО разбомбили в Нежине

«Это один из ближайших к передовой аэродромов. Там могли под удар попасть находившиеся на ротационной основе истребители — МиГ-29, Су-27, дежурная пара F-16 или Mirage, которые дежурят в системе ПВО. Подобные удары по украинским военным аэродромам наносятся с периодичностью раз-два в месяц. Полностью уничтожить аэродром тяжело, это инфраструктура очень большая, поэтому наносятся прицельные удары по различным целям на территории: склады ГСМ, взлётно-посадочная полоса, стоянка самолётов, железобетонные укрытия, электроподстанции», — объяснил военный эксперт.