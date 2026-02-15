Не успели взлететь: тайный груз НАТО разбомбили в Нежине

В николаевском подполье сообщили об ударе по авиабазе Нежин в Черниговской области. В беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов рассказал, какие объекты могли стать целью удара.
«Это один из ближайших к передовой аэродромов. Там могли под удар попасть находившиеся на ротационной основе истребители — МиГ-29, Су-27, дежурная пара F-16 или Mirage, которые дежурят в системе ПВО. Подобные удары по украинским военным аэродромам наносятся с периодичностью раз-два в месяц. Полностью уничтожить аэродром тяжело, это инфраструктура очень большая, поэтому наносятся прицельные удары по различным целям на территории: склады ГСМ, взлётно-посадочная полоса, стоянка самолётов, железобетонные укрытия, электроподстанции», — объяснил военный эксперт.
По словам Попова, на территории авиабазы могут находиться центры по подготовке операторов БПЛА и цеха по сборке дронов.
«Сборочные цеха дронов, склады готовой продукции учебное подразделение, которое готовит операторов беспилотных систем — все это может быть на авиабазе. Это резерв, который потом так или иначе окажется на переднем крае», — сказал он.
Попов подчеркнул, что регулярные удары по авиабазам украинских ВВС выводят их строя, способствуя высокой результативности наступательных действий ВС РФ на переднем крае.