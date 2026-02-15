В России появится платформа по трудоустройству участников студотрядов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) разрабатывают для участников движения и потенциальных работодателей единую цифровую платформу, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.
День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году.
«Учитывая масштаб движения более чем в 400 тысяч человек, определить точные цифры трудоустроенных участников крайне сложно. Именно поэтому мы приняли решение о разработке единой цифровой платформы РСО, благодаря которой мы сможем оцифровать путь каждого бойца нашего движения», — сказал Киселев.
Как отметил председатель набсовета РСО, идея разработки заключается в интеграции платформы в системы образовательных учреждений и в системы потенциальных работодателей.
«А доступ к ней для студентов и школьников должен быть бесшовным — через наш единый лендинг “трудкрут.рф” или же через привычные сервисы поиска работы, широко представленные на рынке. Мы уже приступили к разработке данной цифровой системы», — добавил Киселев.
Он рассказал, что первым пилотом интеграции должен стать проект РСО «От вахты до Лахты», который движение студотрядов начинает в 2026 году реализовывать с ПАО «Газпром».
Российские студенческие отряды (РСО) — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.