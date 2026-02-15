Ричмонд
Диетолог Кованова рассказала о пользе кожуры мандаринов

Диетолог София Кованова отметила, что из кожуры мандаринов можно варить варенье.

Источник: Аргументы и факты

Кожура мандаринов полезна для человека, там содержится много пектина, эфирных масел и флавоноидов, сообщила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.

Специалист отметила, что кожура мандаринов помогает снизить холестерин и оказывает противовоспалительный эффект.

«В кожуре мандаринов содержится пектин, эфирные масла и флавоноиды. Эти нутриенты помогают снизить холестерин, поддерживают питание сосудов, оказывают противовоспалительный эффект. Из кожуры можно варить даже варенье или добавлять цедру в кашу», — добавила она.

При этом Кованова порекомендовала не есть кожуру и не добавлять цедру в завтрак тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Мандариновую кожуру лучше исключить при гастрите, язвенной болезни, обострении панкреатита.

