Диетолог Кованова рассказала о пользе кожуры мандаринов

Кожура мандаринов полезна для человека, там содержится много пектина, эфирных масел и флавоноидов, сообщила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
Специалист отметила, что кожура мандаринов помогает снизить холестерин и оказывает противовоспалительный эффект.
«В кожуре мандаринов содержится пектин, эфирные масла и флавоноиды. Эти нутриенты помогают снизить холестерин, поддерживают питание сосудов, оказывают противовоспалительный эффект. Из кожуры можно варить даже варенье или добавлять цедру в кашу», — добавила она.
При этом Кованова порекомендовала не есть кожуру и не добавлять цедру в завтрак тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Мандариновую кожуру лучше исключить при гастрите, язвенной болезни, обострении панкреатита.
