Эксперт Кнутов рассказал о роли ИИ в захвате США Мадуро

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru рассказал о роли искусственного интеллекта в захвате спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором указало, что министерство войны Соединённых Штатов использовало ИИ в операции в Каракасе. По данным газеты, речь идёт о программе Claude, разработанной компанией Anthropic.
«На сегодняшний день американцы достаточно широко используют искусственный интеллект в военных целях. Каждый год такие программы все больше совершенствуют и развивают. В случае с захватом Мадуро были проведены расчеты на основе определенных алгоритмов, и ИИ выдал наиболее оптимальные варианты для проведения успешной операции», — сказал Кнутов.
Эксперт отметил, что программа работает таким образом, что необходимая информация доступна не только на специальном планшете, а на устройствах командиров разных уровней.
«Например, это может быть командир экипажа танка либо самоходки, в доступе которого оказывается очень широкий круг данных для ведения боя. И это в значительной степени облегчает поражение противника и сокращает собственные потери», — сказал Кнутов.
Применение вооружения для захвата Мадуро также было завязано на искусственный интеллект, отметил военный эксперт.
«Американцы применили ультразвуковые генераторы, системы РЭБ — для исключения работы зенитно-ракетных комплексов, связи. Также, возможно, использовали СВЧ-системы. Кстати, буквально на днях в США провели испытания дрона Coyote, который не таранит БПЛА противника, а за счёт установленной на нем пушки СВЧ и, соответственно, электромагнитного излучения выжигает в нем электронику. Пусть мощность небольшая, но этого достаточно, чтобы нанести урон. Очень эффективно. Возможно, такой дрон участвовал и в операции в Венесуэле», — подытожил Кнутов.