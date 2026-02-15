Эксперт Кнутов рассказал о роли ИИ в захвате США Мадуро

«Американцы применили ультразвуковые генераторы, системы РЭБ — для исключения работы зенитно-ракетных комплексов, связи. Также, возможно, использовали СВЧ-системы. Кстати, буквально на днях в США провели испытания дрона Coyote, который не таранит БПЛА противника, а за счёт установленной на нем пушки СВЧ и, соответственно, электромагнитного излучения выжигает в нем электронику. Пусть мощность небольшая, но этого достаточно, чтобы нанести урон. Очень эффективно. Возможно, такой дрон участвовал и в операции в Венесуэле», — подытожил Кнутов.