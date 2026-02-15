В РФ определили самый распространенный вид преступлений: какие уголовные дела доминируют

В 2025 году в РФ зафиксировали 453 338 краж. Этот вид преступлений стал самым распространенным в стране. При этом число краж уменьшилось в сравнении с предыдущим годом, пишет ТАСС.
Согласно статистике, количество преступлений по статье 158 УК России сократилось на 46 тысяч случаев. На втором месте по количеству совершенных правонарушений расположились грабежи. Их за прошлый год зарегистрировали более 14 тысяч.
Кроме того, суд выявил свыше 13 тысяч фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. За 2025 год также зафиксировали 6,2 тысячи вымогательств.
В прошлом году также активно расследовали уголовные дела коррупционной направленности. Материальный ущерб по ним составил 16 млрд рублей.