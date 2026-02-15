В Швейцарии 11 человек пострадали на карнавале от взрыва конфетти-пушки

Чрезвычайным происшествием закончился карнавал в швейцарской деревне Шабль. Взорвался компрессор пушки, которая разбрасывает конфетти. При этом пострадали люди. Об этом информирует телерадиокомания RTS.
«В ходе карнавала в Шабле взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки, в результате чего пострадали 11 человек, один из которых получил серьезные ранения и был доставлен вертолетом в больницу», — сказано в публикации.
Напомним, в России более шести человек пострадали из-за запуска фейерверков в Новый год. Что натворили любители пиротехники, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что 40 человек погибли из-за взрыва бомб на буддийском фестивале в Мьянме, среди погибших есть дети.
Также сообщалось, что в 2025 году более сотни человек погибли в период празднования Хэллоуина в США. Также еще 200 американцев пострадали. Ряд инцидентов был связан со стрельбой.