Хитрый удар: боевики ВСУ в Славянске не знают откуда ждать наступления РФ

ВС РФ широким фронтом наступают на славянском направлении. Военный эксперт Онуфриенко сказал, когда может начаться штурм Славянска и Краматорска.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные широким фронтом наступают на славянском направлении в ДНР, пишут военные каналы. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в разговоре с aif.ru предположил, когда начнется комплексный штурм Славянско-Краматорской агломерации.

Ожидать быстрых темпов продвижения не стоит, считает эксперт, так как противник на протяжении более 10 лет укреплял это направление.

«Как не будет и лобового штурма. Славянск — мощный укрепрайон, имеющий для киевской хунты огромное политическое значение. Безусловно, ВСУ будут защищать его ожесточенно», — добавил Онуфриенко.

Эксперт отметил, что для наших военных стоит задача — охват Славянско-Краматорского направления с разных направлений и комплексный штурм.

«Но это задача даже не весны этого года. Может, в летнюю или осеннюю наступательную кампанию», — констатировал собеседник aif.ru.