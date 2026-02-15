Прокуратура Британии: семья Карла III не может находиться выше закона

Члены британской королевской семьи не могут находиться выше закона, как и другие граждане Соединённого Королевства, заявил директор прокурорской службы страны Стивен Паркинсон.
«Никто не находится выше закона. Моя работа заключается в том, чтобы обеспечивать исполнение закона, и я делаю это без страха или предпочтений, и статус заинтересованного лица не оказывает на это влияния», — сказал он в интервью газете The Sunday Times.
Так Паркинсон ответил на вопрос по расследованию полиции Британии, в котором фигурирует брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который был лишён титула принца. Правоохранительные органы проверяют информацию, согласно которой член монаршей семьи передавал конфиденциальные данные покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну.
Это касается периода времени, когда Эндрю являлся специальным представителем Британии по международной торговле и инвестициям. Он покинул указанную должность в 2011 году. В соответствии с материалами уголовного дела Эпштейна, обнародованными министерством юстиции США, в ноябре 2010 года британский экс-принц якобы отправлял финансисту сообщения о поездках во Вьетнам, Сингапур и Китай.
Напомним, ранее британский таблоид Daily Express сообщил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, вероятно, пишет мемуары о своих связях с Эпштейном. Журналисты узнали об этом от бывшего королевского фотографа Иэна Пелхэма Тернера. Собеседник издания отметил, что если такие слухи подтвердятся, то это станет «последним гвоздем в крышку гроба» британской монархии.