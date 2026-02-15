Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян

Бывший американский лидер Барак Обама рассказал, что верит в существование инопланетян, по его словам, «они реальны».
Признание прозвучало в интервью блогеру из Соединённых Штатов Брайану Коэну. При этом Обама отметил, что не видел инопланетян.
«Они реальны, но я их не видел», — сказал 44-й президент США.
Кроме того, Обама упомянул так называемую «Зону 51», где американские военные якобы проводят эксперименты над инопланетянами.
«Там нет никакого подземного объекта, если только не существует грандиозного заговора, и они не скрыли это от президента Соединённых Штатов», — сказал Обама, говоря о загадочной секретной военной базе.
Напомним, в 2021 году Обама рассказал о так называемых фотографиях с НЛО, хранящихся в секретных архивах Пентагона. По его словам, действительно существуют съёмки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено, их траектория движения также не поддаётся объяснению.
Ранее сообщалось, что журналисты из издания Liberation Times провели расследование, во время которого узнали подробности о секретной американской программе «Золотые купола» по уничтожению и изучению НЛО, реализуемой при Обаме.