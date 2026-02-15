Ричмонд
Россиянам напомнили, кто вправе запрашивать копию паспорта: кому необходимо предоставлять личные данные

Юрист Хаминский рассказал о праве нотариусов и МФЦ требовать копию паспорта.

Источник: Комсомольская правда

В связи с участившимися случаями мошенничества россиянам рассказали, кто вправе требовать копию паспорта. Например, сотрудники МФЦ и нотариусы могут попросить предъявить личные данные. Об этом напомнил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в диалоге с агентством «Прайм».

Эксперт уведомил, что при покупке билетов или заселении в отель россияне не должны предоставлять копию паспорта. Достаточно лишь показать документ.

«Копию паспорта имеют право запрашивать государственные органы, нотариусы, банки, МФЦ, работодатели (при приеме на работу) и операторы связи для оформления договоров и сделок», — сообщил Александр Хаминский.

Россиянам также рассказали об услугах ЖКХ, за которые можно не платить. Речь идет о дополнениях, которые были добавлены в квитанцию без согласия жильца. Например, услуги охраны, консьержа или уборка территории.