Орёл спас российского штурмовика от украинского дрона в зоне СВО

Ранее Life.ru писал, что боец СВО выжил благодаря письму школьницы. Десятилетняя Вика написала послание поддержки ещё в восьмом классе, которое случайно спасло солдата во время боя. Когда военный бросился ловить упавшее письмо, рядом разорвался снаряд, и этот мгновенный рывок буквально сохранил ему жизнь.