Орёл спас российского штурмовика от украинского дрона в зоне СВО

По его словам, солдат, полностью экипированный и с тяжёлым вооружением, шел к посадочному месту, когда услышал странный звук подлетающего объекта.
«Он взмолился Богу, оборачивается — камень летит с неба, раскрывает крылья орёл! Орёл, каких в зоопарке никогда не видел, берёт дрон своими когтями, разламывает его… Дрон не взрывается, куски падают на землю, орёл взмахнул в небо и исчез», — описал священник.
Отец Валерий подчеркнул, что, несмотря на невероятность случившегося, для священников подобные явления абсолютно понятны и не вызывают сомнений.
