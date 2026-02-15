78 домов в Бодайбо подключили к центральному теплоснабжению

В Бодайбо 78 домов подключили к центральному теплоснабжению. Так, за 14 февраля удалось вернуть тепло в девять жилых зданий. В них живут 94 человека, среди них — 28 детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Приангарья, также в штатном режиме отопление работает в школе № 3 и коррекционной школе.