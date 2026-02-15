78 домов в Бодайбо подключили к центральному теплоснабжению

В Бодайбо 78 домов подключили к центральному теплоснабжению. Так, за 14 февраля удалось вернуть тепло в девять жилых зданий. В них живут 94 человека, среди них — 28 детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Приангарья, также в штатном режиме отопление работает в школе № 3 и коррекционной школе.
— В планах на 15 февраля подключить не менее 13 жилых домов на улицах Иркутская, Сергеева, Сосновая, Строительная, МК-135, переулок Кирпичный. Команду людей, работающих на объектах, продолжаем усиливать, проводим по необходимости ротацию, — уточнил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.
Сейчас основные усилия группировки сил и средств направлены на восстановление тепла в многоквартирных жилых домах. Одновременно в ускоренном темпе работают над тем, чтобы тепло появилось и в частных домах.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что воду в дома Шелехова планируют запустить 14 февраля. Напомним, в городе произошла коммунальная авария на магистральном водопроводе.