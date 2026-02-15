Российские военнослужащие уничтожили пехоту Вооружённых сил Украины в районе Красноармейска в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 35-й гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Центр». Ликвидировано скопление пехоты украинских войск.
«Расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки “Мста-С” 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” нанёс огневое поражение по району сосредоточения живой силы украинских формирований на красноармейском направлении. Целеуказание артиллеристам поступило от подразделений войск беспилотных систем. В результате огневого воздействия сосредоточение пехоты противника было полностью уничтожено», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в ДНР, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.