Не только простуда: Какие тревожные сигналы выдают дефицит витаминов зимой

Эксперт перечислила основные признаки, на которые стоит обратить внимание. Повышенная утомляемость, слабость, нарушение концентрации внимания и снижение работоспособности могут указывать на дефицит витаминов группы B, которые участвуют в синтезе гемоглобина и работе нервной системы.
Изменения кожи — микротрещины, высыпания, сухость кожи и слизистых оболочек, заеды в уголках рта — могут быть маркерами дефицита жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и других.
Ольга Видякина.
Врач гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь Здоров» на Ходынке.
Частые простудные заболевания, риниты и воспалительные процессы ЛОР-органов могут говорить о сочетанных дефицитах витаминов группы B, витамина D, а также A и E, необходимых для здоровья слизистых и быстрой регенерации тканей.
Повышенная ломкость и выпадение волос, хрупкость ногтей, по словам врача, могут свидетельствовать о дефиците витамина D и связанном с ним ухудшении всасывания кальция. Плохой сон, трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения и повышенная потливость во сне — также возможные сигналы нехватки витамина D.
«Уровень витаминов группы B, витамина D и многих других можно проверить, сдав биохимический анализ крови не ранее чем через неделю после приёма любых поливитаминных комплексов», — отметила собеседница Life.ru.
Ранее Life.ru рассказывал, что печень трески в умеренных количествах оказалась продлевающим жизнь суперфудом. Продукт богат омега-3, витаминами D, К, А, Е, B9, а также йодом, фосфором, кальцием и кобальтом. Печень трески особенно полезна детям — она благоприятно влияет на рост, умственную деятельность и общее состояние организма.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.