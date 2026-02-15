Не только простуда: Какие тревожные сигналы выдают дефицит витаминов зимой

Дефицит различных витаминов — не редкость, особенно в зимнее время года. Это может быть связано с характером рациона и особенностями питания (в частности, снижением доли клетчатки) по сравнению с летним сезоном, а также с повышенными потребностями организма зимой. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь Здоров» на Ходынке Ольга Видякина.