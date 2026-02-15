Российские военные наносят регулярные удары по тыловым объектам ВСУ, уничтожая военные производства, связанные с ВПК объекты энергетики, авиабазы, центры обучения ВСУ и скопления боевиков. В беседе с aif.ru эксперты раскрыли, какие цели поразили ВС РФ накануне.
Удар по британским специалистам под Очаковом.
По данным николаевского подполья, под Очаковом был нанесен удар по базе ВСУ. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин н высказал мнение, что данная база могла служить центром размещения британских специалистов, занимавшихся обучением операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и координацией диверсионных операций в Черном море.
«Англичане занимались беспилотниками, безэкипажными катерами (БЭКи). Это их тема. По факту, в окрестностях Очакова функционирует один из центров обучения операторов беспилотников, БЭКов. Там же есть база, где инструкторы MI-6 разрабатывали диверсии и непосредственно руководили операциями», — отметил эксперт. По его словам, такие объекты, включая подземные сооружения, требуют дальнейших ударов для полного уничтожения.
Авиабаза Нежин: цель для системного давления.
Регулярные удары наносятся и по ряду стратегически важных объекты. Недавно был поражен склад боеприпасов в порту Одессы, что привело к мощной детонации, свидетельствующей о наличии не только заявленных «удобрений». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил: «Есть попадание в порту Одессы, в склад. В украинских пабликах говорят о том, что там хранилось удобрение, но “удобрение” так сдетонировало, что в трёх кварталах от порта у некоторых людей стёкла треснули. То есть это было не совсем удобрение, мягко говоря».
Еще одним объектом регулярных ударов ВС РФ являются авиабазы ВВС Украины.
«Подобные удары по украинским военным аэродромам наносятся с периодичностью раз-два в месяц. Полностью уничтожить аэродром тяжело, это инфраструктура очень большая, поэтому наносятся прицельные удары по различным целям на территории: склады ГСМ, взлётно-посадочная полоса, стоянка самолётов, железобетонные укрытия, электроподстанции», — объяснил военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Так, накануне атаковали аэродром Нежин в Черниговской области. Генерал-майор Попов подчеркнул, что эта авиабаза является одной из ближайших к передовой. По его словам, под удар могли попасть находившиеся на ротационной основе истребители — МиГ-29, Су-27, дежурная пара F-16 или Mirage, которые дежурят в системе ПВО. Кроме того, на авиабазе могут находиться и другие важные цели.
«Сборочные цеха дронов, склады готовой продукции учебное подразделение, которое готовит операторов беспилотных систем — все это может быть на авиабазе. Это резерв, который потом так или иначе скажется на переднем крае», — пояснил Попов.
Министерство обороны РФ подтвердило нанесение ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по центральной базе украинского ракетно-артиллерийского вооружения. В результате действий оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников были поражены места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Эти действия, направленные на нарушение логистических цепочек, ослабление систем ПВО и снижение боеспособности противника, способствуют созданию благоприятных условий для дальнейших наступательных действий российских войск.