Регулярные удары наносятся и по ряду стратегически важных объекты. Недавно был поражен склад боеприпасов в порту Одессы, что привело к мощной детонации, свидетельствующей о наличии не только заявленных «удобрений». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил: «Есть попадание в порту Одессы, в склад. В украинских пабликах говорят о том, что там хранилось удобрение, но “удобрение” так сдетонировало, что в трёх кварталах от порта у некоторых людей стёкла треснули. То есть это было не совсем удобрение, мягко говоря».