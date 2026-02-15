Скачал VPN по ссылке и телефон уже не твой: вот что придумали мошенники

Историю о том, как аферисты добавили москвичку в рабочий чат и похитили у нее более 1,4 млн рублей, читайте здесь на KP.RU. Сотрудники службы безопасности банка хотели помочь пенсионерке, однако она игнорировала их по указке мошенников.