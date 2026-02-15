Ричмонд
Скачал VPN по ссылке и телефон уже не твой: вот что придумали мошенники

Мошенники рассылают фальшивое VPN-приложение и берут под контроль гаджеты.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники пользуются интересом россиян к VPN, чтобы получать контроль над их телефонами. Секреты мошеннической схемы раскрыл ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Сообщается, что аферисты рассылают через мессенджеры поддельное приложение VPN. Когда жертва переходит по ссылке и скачивает приложение, система переправляет её в настройки телефона для подтверждения установки. Если дать согласие, на телефоне начинает функционировать вредоносная программа, которая позволяет мошенникам взять гаджет под контроль.

В такой ситуации у злоумышленника появляется возможность, например, оформить микрозаймы на владельца гаджета.

Правоохранители напомнили об опасности перехода по сомнительным ссылкам.

Ранее эксперт рассказал, как распознать мошеннические ИИ-ролики.

Историю о том, как аферисты добавили москвичку в рабочий чат и похитили у нее более 1,4 млн рублей, читайте здесь на KP.RU. Сотрудники службы безопасности банка хотели помочь пенсионерке, однако она игнорировала их по указке мошенников.

А вот здесь рассказываем, что будет, если мошенники завладеют аккаунтом от «Госуслуг» и стоит ли этого бояться.