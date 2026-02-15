Российские военнослужащие сорвали ротацию Вооружённых сил Украины в районе Гуляйполя в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» российской группировки войск «Восток».
«Цели выявили операторы БПЛА во время разведки вероятных маршрутов движения ВСУ. Противник совершал переброску живой силы для накопления резервов на гуляйпольском направлении. Расчёты барражирующих боеприпасов нанесли серию ударов по движущейся бронетехнике противника. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин и бронетранспортёров», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали, что операторы БПЛА группировки выявили пункты управления украинскими беспилотниками, спрятанные в лесу, эти позиции украинские войска применяли для запуска ударных дронов. Координаты получили расчёты гаубиц «Мста-Б», российские артиллеристы ликвидировали пункты управления противника вместе с живой силой.
Напомним, в декабре в Минобороны РФ заявили, что российские военные операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.