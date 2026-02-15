Система «Безопасный город» в Красноярске насчитывает 8 888 видеокамер

С помощью системы «Умный город» в прошлом году было раскрыто 30 преступлений, задержано 229 человек, в том числе 125 находившихся в розыске. Это в Красноярске. А в Норильске, втором по величине городе региона, эксплуатируется 1 300 видеокамер, 52 из которых обеспечивают биометрическое распознавание.