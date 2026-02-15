Система «Безопасный город» в Красноярске насчитывает 8 888 видеокамер. Сюда же входят 210 устройств для биометрического распознавания лиц. Об этом рассказал руководитель ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Соловьев, представляя депутатам краевого парламента основные показатели работы правоохранительной системы края в 2025 году.
С помощью системы «Умный город» в прошлом году было раскрыто 30 преступлений, задержано 229 человек, в том числе 125 находившихся в розыске. Это в Красноярске. А в Норильске, втором по величине городе региона, эксплуатируется 1 300 видеокамер, 52 из которых обеспечивают биометрическое распознавание.
По данным мониторинга общественного мнения, уровень доверия граждан к органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности составил 62,9% при среднероссийском показателе 57,2%.