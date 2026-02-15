Восстановление моста у Комсомольска-на-Амуре может затянуться ещё на год

Власти решили продлить реконструкцию Комсомольского моста через реку Амур ещё на год. Подписано дополнительное соглашение с подрядчиком — столичной компанией «Амуравтодор». Теперь все работы должны завершиться не позднее 31 октября 2027 года, следует из данных на Госзакупках.
Первоначальный контракт на ремонт моста заключили весной 2024 года. Стоимость тогда составила 978 миллионов рублей, а срок окончания работ планировали на октябрь 2026 года. Подрядчик уже выполняет ремонтные мероприятия, но темпы оказались недостаточными.
Новый контракт добавляет ещё 629 миллионов рублей. Общая сумма затрат на восстановление моста приблизилась к 1,6 миллиарда рублей. В конце 2025 года региональные власти собирались просить Росавтодор ускорить работы, но вместо этого подписали дополнительное соглашение на продление срока.
Пока неизвестно, насколько сильно новые работы повлияют на движение по мосту и создадут ли дополнительные неудобства для жителей Комсомольска-на-Амуре и водителей. Мост остаётся важной транспортной артерией, связывающей город с другими территориями края. Подрядчик продолжает работы, а власти и надзорные органы контролируют ход реконструкции.