Восстановление моста у Комсомольска-на-Амуре может затянуться ещё на год

Власти решили продлить реконструкцию Комсомольского моста через реку Амур ещё на год. Подписано дополнительное соглашение с подрядчиком — столичной компанией «Амуравтодор». Теперь все работы должны завершиться не позднее 31 октября 2027 года, следует из данных на Госзакупках.