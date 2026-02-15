Рекордные потери: танкист рассказал, где идут самые жестокие бои на СВО

На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска рвутся вперед, при этом ВСУ пытаются контратаковать у Гуляйполя, но в итоге несут огромные потери. Военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский объяснил aif.ru, какую цель преследует киевский режим, бросая украинских боевиков в «смертельные накаты». Он также рассказал, что происходит сейчас в городе Запорожье, к которому ВС РФ все ближе и ближе.
Киевский режим преследует лишь медийную цель.
Контратаки ВСУ у Гуляйполя в Запорожской области носят исключительно медийный характер, уверен Джерелиевский.
«В этом случае, как и во многих других, киевский режим преследует определённую медийную цель. Не более того. Сейчас Зеленскому важно показать Западу и, в частности, президенту США Дональду Трампу, что у него есть карты на руках, что он может контролировать ситуацию в зоне СВО. То есть здесь речь не идёт о стремлении достичь перелома или значительного оперативного эффекта. Главное — заявить о том, что удалось продвинуться, вклиниться в российские порядки и, если возможно, отбить посёлок или село», — сказал военный эксперт.
По его словам, в медийном смысле для ВСУ будет большим достижением продемонстрировать украинский флаг в каком-нибудь небольшом населенном пункте, чтобы «заговорить о том, что они наступают».
По данным Джерелиевского, противник несет огромные потери, совершая контратаки у Гуляйполя.
«Потери у ВСУ очень значительные. Сейчас они особенно велики, больше, чем в 2023 году, когда противник пытался наступать на этих же участках. Это происходит, в том числе, из-за того, что у ВС РФ колоссальный перевес в воздухе и в ударных системах», — отметил военный эксперт.
При этом в основном на штурмы бросают обычные подразделения ВСУ с мобилизованным составом.
«Нацбаты командование украинской армии всё-таки старается беречь для решения политических задач или для поддержания стабильности киевского режима. Но в общем используют всё, что есть. Сейчас им особенно выбирать не приходится, потому что проблемы с резервами колоссальные», — сказал Джерелиевский.
Скоро будет взят Орехов.
Эксперты отмечают, что для успешного наступления на Запорожье необходимо, прежде всего, зачистить прилегающие населенные пункты. Одним из главных укрепрайонов ВСУ на пути к областному центру является город Орехов, к которому российские бойцы подходят с разных сторон.
«Несмотря на попытки ВСУ контратаковать на запорожском направлении, российские войска продвигаются вперед. Например, противник был фактически выбит из поселка Зализничное (Железнодорожное) под Гуляйполем. То есть движение, пусть и небыстрое, но планомерное, идет, и это в условиях зимы и глубокого снега. Думаю, что уже скоро встанет вопрос об окружении и освобождении Орехова, а дальше уже и ускорится движение к Запорожью», — отметил Джерелиевский.
В январе сообщали, что прорыв к Орехову идет не только силами группировки «Восток», но и частями группировки «Днепр». Атаки происходят со стороны Малой Токмачки, Нестерянки и Новоандреевки. После освобождения Степногорска, часть российских войск нанесла удар по селу Лукьяновскому, отбила его у противника и сейчас наступает в сторону Камышева — населенного пункта, стоящего на дороге Орехов — Запорожье. Блокировав эту трассу, ВС РФ решит вопрос с окружением Орехова.
В Запорожье идет интенсивная эвакуация.
Что же происходит в Запорожье на фоне активных наступательных действий российских войск?
«Там идет эвакуация, и достаточно интенсивная. Город находится под постоянным огневым воздействием сил ВС РФ, испытывая серьёзные проблемы с электричеством, с транспортом», — отметил Джерелиевский.
По его информации, из Запорожья часть населения уже эвакуирована, также частично выехали представители административных структур.
«Формально в городе ещё власти остаются. Полностью ещё они оттуда не ушли. Конечно, и мирных граждан много. Запорожье — большой населенный пункт, не просто все организовать», — подытожил Джерелиевский.
Как сообщалось, на сегодняшний день группировка войск «Днепр» приближается к Запорожью, сокращая расстояние до него до примерно 15 километров.