Кража остаётся самым распространённым преступлением в России

За год правоохранители зафиксировали 453 338 краж по статье 158 УК РФ. По сравнению с 2024 годом их число уменьшилось на 46 тысяч. Показатель стал минимальным за последние годы. Снижение краж наблюдается с 2015 года, когда их было больше миллиона.
В 2025 году также зарегистрировали 14,4 тысячи грабежей по статье 161 УК РФ, свыше 13 тысяч случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК РФ, 6,2 тысячи вымогательств по статье 163 УК РФ, почти шесть тысяч убийств по статье 105 УК РФ, 3,4 тысячи изнасилований по статье 131 УК РФ, более 2,7 тысячи хулиганств по статье 213 УК РФ и почти 2,5 тысячи разбоев по статье 162 УК РФ.
Всего за 2025 год в стране учли 1 миллион 771 тысячу преступлений. Это на 7,3 процента меньше, чем годом ранее. Количество преступлений выросло только в пяти регионах России. В 80 субъектах зафиксировали снижение.
Ранее в МВД предупредили о росте дипфейков с госслужащими. Мошенники выдают себя за сотрудников ведомств и высокопоставленных лиц. В Telegram они подделывают аккаунты глав муниципальных округов, мэров и губернаторов, чтобы обмануть россиян.
