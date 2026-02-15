Кража остаётся самым распространённым преступлением в России

В 2025 году также зарегистрировали 14,4 тысячи грабежей по статье 161 УК РФ, свыше 13 тысяч случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК РФ, 6,2 тысячи вымогательств по статье 163 УК РФ, почти шесть тысяч убийств по статье 105 УК РФ, 3,4 тысячи изнасилований по статье 131 УК РФ, более 2,7 тысячи хулиганств по статье 213 УК РФ и почти 2,5 тысячи разбоев по статье 162 УК РФ.