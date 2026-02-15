Ричмонд
Песков рассказал о популярности Путина среди всех возрастных групп

Президент РФ Владимир Путин популярен среди всех возрастов. Об этом 15 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Он (Путин. — Ред.) популярен, можно по-русски сказать, от мала до велика», — сказал он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о продаже товаров с главой государства.

Песков также отметил, что Путин пользуется доверием граждан самого разного возраста. По его мнению, одно из доказательств — высокие продажи товаров с изображением главы государства.

Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 13 февраля показали, что Путину доверяют 78% опрошенных граждан страны. Кроме того, 80% респондентов положительно оценивают работу главы государства на своем посту.

