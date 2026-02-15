В центре Владивостока изменили правила остановки и стоянки машин

Так, на перекрестках увеличили время проезда по основным направлениям, а на переходе на Анны Щетининой светофор перевели в фиксированный режим работы с 06:00 до 08:00. После восьми утра светофор будет работать, как и ранее, в вызывном режиме. Это значит, что пешеходная фаза будет включаться только нажатием кнопки.