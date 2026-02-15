В центре Владивостока изменили правила остановки и стоянки машин

Правила остановки и стоянки транспортных средств подкорректировали вдоль дороги на улице Алеутской во Владивостоке. Речь идёт об участках в районе домов № 12 и 16, где знаки «Стоянка запрещена» изменили на «Остановка запрещена». Также здесь установили таблички «Эвакуация», сообщает пресс-служба администрации города.
«Автомобилистам следует быть внимательными. Этот участок уже включен в маршрут движения парконов, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения правил дорожного движения. Кроме того, транспорт нарушителей может забрать и переместить на штрафстоянку муниципальная служба эвакуации», — отметили в мэрии.
Также в Муниципальном центре управления города (МЦУ) рассказали о перенастройке светофорных объектов на трёх участках улично-дорожной сети Владивостока. Изменения затронули перекрёстки Луцкого — Суханова и Деревенская — Снеговая, а также участок в районе пешеходного перехода у дома № 7 на улице Анны Щетининой.
Так, на перекрестках увеличили время проезда по основным направлениям, а на переходе на Анны Щетининой светофор перевели в фиксированный режим работы с 06:00 до 08:00. После восьми утра светофор будет работать, как и ранее, в вызывном режиме. Это значит, что пешеходная фаза будет включаться только нажатием кнопки.