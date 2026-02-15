В иркутском поселке Мамакан в 2026 году планируют достроить новую школу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил стройку Мамаканской школы. Эта школа в 2008 году пострадала от пожара, поэтому вместо старого здания, не подлежащего восстановлению, было решено построить новое.
Первый подрядчик со школой в поселке Мамайкан не справился. Работы удалось возобновить лишь в 2025 году. На данный момент готовность объекта составляет 90%.
«Увидел, что полностью завершены наружная отделка фасада, утепление чердачного перекрытия, обустроены отмостки, пандусы, крыльцо. Идут работы по монтажу вентиляции, системы дымоудаления, водоснабжения, канализации и отопления», — отметил глава Иркутской области.
На строительство было направлено около 280 млн рублей. В 2026 году планируется заключить контракты на монтаж системы безопасности, благоустройство, установку малых архитектурных форм.
Строительные работы планируется завершить к сентябрю, после чего начнется подготовка школы к вводу в эксплуатацию. Ожидается, что в новой школе проработают вопрос о дополнительном образовании.
