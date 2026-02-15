Играл Сталина, знал Джеки Чана: актер Гузун стал бездомным и умер в нищете

«Тут вопрос даже не в деньгах, мы с женой решили вопросы со справками, оплатили все, что необходимо. Мы не родственники, никакие пособия нам не положены. Просто по-человечески больно, что он оказался никому не нужен, — поделился в беседе с aif.ru друг Гузуна Игорь Михайличенко и добавил. — Он и умер у меня дома. А если бы умер где-то на остановке, на улице? Его бы могли вообще просто закопать, как бездомного. Никто бы и не знал, что случилось».