Играл Сталина, знал Джеки Чана: актер Гузун стал бездомным и умер в нищете

Актер Игорь Гузун, чье лицо зрители запомнили по ярким ролям в «Возвращении Титаника», «Ёлках» и многим других проектах, ушел из жизни 6 февраля. Ему было всего 65 лет. Но самой печальной страницей в истории его жизни стало прощание, на котором присутствовало лишь несколько близких людей, и лишь благодаря им состоялись похороны.
Последний путь в одиночестве.
Трагическая новость о кончине Игоря Гузуна поразила его знакомых. Актер не жаловался на здоровье и готовился к съемкам. Он скончался внезапно. И выяснилось, что повожать актера, известного многочисленными яркими ролями, почти некому.
Как рассказал aif.ru друг Гузуна Игорь Михаличенко, на церемонии прощания было всего пять человек.
«Очень грустно, что так получилось. Известный человек, есть дети, друзья. А проводить пришли всего пять человек. Приехали попрощаться две актрисы, они немного помогли с оплатой», — поделился он.
Венок от жены и молчание от детей.
По словам Игоря Михайличенко, родственники актера не смогли или не захотели присутствовать на прощании. Его последняя жена, живущая в Бердянске, прислала средства венок.
«Последняя жена Игоря, она живет в Бердянске, прислала деньги на венок. Мы его купили, положим на могилу. У Игоря есть взрослые дети, но они никак не проявили себя», — поделился друг актера.
Игорь Михайличенко подчеркнул, что дело не в деньгах, которые его семья потратила на похороны.
«Тут вопрос даже не в деньгах, мы с женой решили вопросы со справками, оплатили все, что необходимо. Мы не родственники, никакие пособия нам не положены. Просто по-человечески больно, что он оказался никому не нужен, — поделился в беседе с aif.ru друг Гузуна Игорь Михайличенко и добавил. — Он и умер у меня дома. А если бы умер где-то на остановке, на улице? Его бы могли вообще просто закопать, как бездомного. Никто бы и не знал, что случилось».
Неожиданный уход и последние планы.
Игорь Гузун ушел внезапно. 5 февраля вечером он почувствовал недомогание, ему вызвали скорую. Медики констатировали, что все в порядке. Но утром 6 февраля актера не стало. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
По словам Игоря Михайличенко, через неделю Гузуна ждали на съемочной площадке. Еще один проект был запланирован на март.
«Он готовился к очередной роли Сталина. Игорь часто его играл и дорожил тем, что внешность ему это позволяет. Он, пожалуй, был единственным актёром современности, который был на него так похож. И в марте он должен был снова воплотить образ Сталина в историческом фильме о Потсдамской конференции», — рассказал друг Гузуна Олег Карин.
Благодаря характерной внешности, Гузуна часто приглашали на роль Иосифа Сталина или его двойника. Он создал образ советского лидера в в проектах «Варшавская битва. 1920 год» (Польша), Тегеран-43«(Канада), “Дипломатическая ситуация” (Китай), “Мустафа Шокай”, “Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт” и многих других.
Актер участвовал в съемках британских сериалов «Полк Шарпа» и «Приключения Марко Поло», американского фильма «Полицейская история 4: Первый удар» с Джеки Чаном. Также Гузун снимался в фильмах «Мастер и Маргарита», «Ёлки-10», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало», «Домашний арест» «Кулагин и партнеры», «Адвокат», «Пятая стража», «Пятницкий» и других.
Где похоронят актера.
По словам знакомых Игоря Гузуна, у него была насыщенная личная жизнь. Он несколько раз женился, но после развода поддерживал отношения и с бывшими супругами, и с детьми, помогал им финансово. Почему никто из них не принял участие в его проводах и организации похорон, остается неизвестным.
Тело актера было кремировано. Его прах похоронят на Ястребковском кладбище 18 февраля. Кто придет проводить Гурзуна в последний путь друг актера, Игорь Михайличенко, не знает.