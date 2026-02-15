В Минобрнауки назвали количество мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку

Значительная часть мигрантов не сдаёт экзамен по русскому языку с первой попытки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки. Ведомство предоставило данные за четвёртый квартал 2025 года.
Сообщается, что за этот период 35,5% из 201 675 мигрантов не смогли сдать экзамен с первой попытки. С учётом последующий попыток количество тех, кто сдал экзамен, составило 87,9%.
Речь идёт об экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ на уровень, дающий право на получение разрешения на работу или патента.
Мигранты могут сдать экзамен в 203 пунктах на территории российских регионов, а также в Таджикистане и Узбекистане.
Напомним, в РФ мигранты с 1 января 2026 года сдают тестирование на знание русского языка только в компьютерном формате и с применением дистанционных технологий.
Без сертификата МВД России не выдаст патент на работу и другие документы, необходимые для пребывания в стране, а ранее выданные официальные бумаги будут аннулированы. Что касается разрешения на работу — то оно будет отозвано быстро, в течение 30 дней.