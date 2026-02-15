Диетолог Поляков дал самый полезный рецепт блинов

«Рецепт самых полезных блинов — вопрос спорный. Если человек имеет пищевую аллергическую реакцию, то для приготовления блинов лучше использовать безглютеновую муку, скорее всего, с ксантановой камедью, безлактозное молоко; жарить блины лучше на масле гхи, а вместо сахара добавлять, например, стевию. И, соответственно, применять перепелиные яйца вместо куриных, в связи с тем, что последние тоже могут вызывать аллергическую реакцию», — сказал Поляков.