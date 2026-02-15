Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков дал самый полезный рецепт блинов

Диетолог Поляков рассказал, есть ли идеальный рецепт блинов.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, есть ли идеальный рецепт блинов.

«Рецепт самых полезных блинов — вопрос спорный. Если человек имеет пищевую аллергическую реакцию, то для приготовления блинов лучше использовать безглютеновую муку, скорее всего, с ксантановой камедью, безлактозное молоко; жарить блины лучше на масле гхи, а вместо сахара добавлять, например, стевию. И, соответственно, применять перепелиные яйца вместо куриных, в связи с тем, что последние тоже могут вызывать аллергическую реакцию», — сказал Поляков.

«Если речь идет про условно здорового человека, можно вполне остановиться на стандартном классическом рецепте блина», — подытожил диетолог.

Ранее Поляков рассказал aif.ru, какие начинки для блинов полезны для здоровья.