Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому с первого раза

По данным ведомства, в четвёртом квартале экзамен на уровень, необходимый для получения разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. В итоге успешно справились 87,9%, однако 35,5% провалили тестирование при первой попытке.
Аттестация проходит по трём уровням: для разрешения на работу, временного проживания и получения вида на жительство. Экзамен включает три блока — русский язык, историю России и основы законодательства.
Для разрешения на временное проживание экзамен сдавали 1223 человека — результат успешной сдачи составил 70,6%, а 39,5% не справились с первого раза. На вид на жительство тест проходили 11 723 человека, из них 82,3% получили положительный результат, при этом 29,6% также не смогли преодолеть барьер с первой попытки.
Сдать экзамен можно в 203 пунктах по всей России, а также в Таджикистане и Узбекистане. В процедуре задействованы 88 российских вузов, большинство из которых подведомственны Минобрнауки, передаёт РИА «Новости».
