В Славянске начали принудительную эвакуацию детей

«Киевский режим принял решение о принудительной эвакуации детей из прифронтовых населённых пунктов без согласия родителей. С одной стороны, идет речь о сбережении жизней. С другой, те, кто надеется дождаться наших военных, подобной возможности лишены. Видимо, пытаясь снизить количество людей, которые дожидаются наших военных, сторона противника приняла такое решение», — сказал Онуфриенко.