В Славянске начали принудительную эвакуацию детей

Киев принудительно вывозит детей из фронтовых районов. Обозреватель Онуфриенко рассказал о ситуации в Славянске.

Источник: Аргументы и факты

Киев принял решение об эвакуации детей без согласия родителей из прифронтовых населенных пунктов, включая Славянск. Об этом aif.ru заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Киевский режим принял решение о принудительной эвакуации детей из прифронтовых населённых пунктов без согласия родителей. С одной стороны, идет речь о сбережении жизней. С другой, те, кто надеется дождаться наших военных, подобной возможности лишены. Видимо, пытаясь снизить количество людей, которые дожидаются наших военных, сторона противника приняла такое решение», — сказал Онуфриенко.

По словам эксперта, бойцам ВС РФ до Славянска осталось менее 20 км, штурмовики наступают сразу с нескольких направлений.

Онуфриенко считает, что штурм города может начаться не раньше лета.

«Но это задача даже не весны этого года. Может, в летнюю или осеннюю наступательную кампанию», — констатировал собеседник aif.ru.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что жители Славянска и Краматорска уезжают из-за своеволия военных ВСУ.