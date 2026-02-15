В ЦПКиО Волгограда формируют чаши огромного светомузыкального фонтана

Напомним, что фонтанный комплекс расположится на аллее напротив вантового колеса обозрения высотой 120 метров, монтаж которого стартовал в парке накануне. Все водные объекты будут воспроизводить синхронное шоу под музыку и с различными эффектами, аналогов которому в настоящее время в России нет.