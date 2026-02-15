На Хехцире откроют экотропу с видом на горы и зип-лайн уже в этом сезоне

Экотропа «Легенды Хехцира» заработает уже в этом туристическом сезоне. Об этом во время выездного совещания на территории горнолыжного комплекса сообщил первый зампред краевого правительства Сергей Абрамов. Проект станет частью масштабного инвестпроекта по развитию «Хехцира», который превратит комплекс в зону круглогодичного отдыха. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Длина экотропы составит 3,8 километра. На маршруте обустроят смотровую площадку на вершине хребта, зип-лайн и веревочный городок. Тропа войдет в федеральный проект «Тропы Дальнего Востока».
Параллельно власти готовят туркомплекс к приему иностранных гостей. И.о. министра туризма края Марина Ярцева сообщила, что навигацию на «Хехцире» сделают на русском, английском и китайском языках, чтобы туристы из КНР могли легко ориентироваться.