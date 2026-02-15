На Хехцире откроют экотропу с видом на горы и зип-лайн уже в этом сезоне

Экотропа «Легенды Хехцира» заработает уже в этом туристическом сезоне. Об этом во время выездного совещания на территории горнолыжного комплекса сообщил первый зампред краевого правительства Сергей Абрамов. Проект станет частью масштабного инвестпроекта по развитию «Хехцира», который превратит комплекс в зону круглогодичного отдыха. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.