Зеленский окончательно сошёл с ума, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что об этом свидетельствуют высказывания Зеленского, прозвучавшие на конференции в Мюнхене. Речь шла о «вступлении» Украины в Североатлантический альянс. По словам Дэвиса, Зеленский утратил способность мыслить.
«Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. Даже на данном этапе, несмотря на то что РФ с самого начала и каждый день на протяжении четырёх лет заявляла, что Украина в НАТО — путь к конфликту», — напомнил он.
Дэвис подчеркнул, что слова Зеленского говорят о том, что не просто сошёл с ума. По словам эксперта из США, мозг Зеленского больше не может функционировать.
«Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Напомним, врач-психиатр Василий Шуров рассказал, что Зеленский продемонстрировал признаки слабоумия во время последнего странного интервью.
Ранее сообщалось, что профессор из Норвегии Гленн Дизен подверг критике выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что прозвучали детские угрозы.