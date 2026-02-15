Ричмонд
«Они настоящие»: Обама признался, что верит в существование инопланетян

Бывший президент США Барак Обама заявил, что убежден в реальности внеземных цивилизаций, хотя лично никогда не видел инопланетян. Соответствующее признание он сделал в интервью на You-Tube канале американского блогера Брайана Коэна.

— Они настоящие, но я их не видел, — сказал 44-й президент США.

Обама с юмором отметил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, вступив в должность. По его словам, во время президентства он пытался найти доказательства существования инопланетян, в том числе в знаменитой «Зоне 51» — секретной военной базе, где, по слухам, проводят эксперименты над пришельцами.

Экс-президент признался, что не обнаружил там никаких тайных лабораторий, однако не исключил возможность существования масштабного заговора.

12 февраля американский бизнесмен Илон Маск заявил, что люди могут столкнуться с инопланетянами и внеземными цивилизациями в ходе изучения различных звездных систем.

Ранее режиссер документального фильма «Эпоха раскрытия информации» Дэн Фара заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу якобы сообщили о существовании пришельцев.

