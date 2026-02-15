Наша школа: фигуристы с русскими корнями обозлили судей и потрясли зрителей

В то время как трибуны восторженно приветствовали российского фигуриста Петра Гуменники, судейские оценки оказались далеко не такими дружелюбными. Несмотря на чистейшее исполнение пяти четверных прыжков, наш спортсмен остался в шаге от пьедестала, уступив всего 3,69 балла бронзовому призеру. Шестое место российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии вызвало бурю негодования как среди спортивных экспертов, так и публики. Что стало причиной этой ситуации, рассказали тренер Татьяна Тарасова и известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью aif.ru.
«Неправильное судейство»: Тарасова указала на несправедливость.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала смягчать формулировок, оценивая выступление Петра Гуменника в мужском одиночном турнире. В интервью aif.ru она назвала прокат россиянина прекрасным, но подчеркнула, что итоговый результат был искажен судейскими оценками.
«Прекрасное выступление Гуменника. Прекрасное. Неправильное судейство не дало возможности ему… Он был абсолютно спокоен, выполнил всю свою программу. Третье место должен был занять. Ему не хватило совсем немного», — констатировала Тарасова.
Напомним, что за свою произвольную программу Петр набрал 184,49 балла, а в сумме — 271,21. В активе российского фигуриста феноменальный технический набор: пять чистых четверных прыжков (флип, лутц, риттбергер и два сальхова), тройной аксель и сложные каскады. От бронзы японца Сюна Сато (274,90) его отделили всего 3,69 балла — критически малая величина для такого чистого проката.
«Гуменника подзажали»: вердикт Дмитрия Губерниева.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с aif.ru оказался еще более категоричен. Он уверен, что Петра засудили настолько, что он мог претендовать не просто на бронзу, а на золотую медаль.
«Гуменник — огромный молодец, заслужил медаль. Но в нынешних условиях для того, чтобы нам претендовать на победу или на медаль, нам нужно быть просто очень сильно выше, лучше других. Гуменник с такой произвольной программой обязан был стоять на пьедестале, может быть, даже на верхней ступеньке. Но судьи немножко подзажали», — объяснил он свою позицию.
По мнению Губерниева, негативную роль сыграло не только предвзятое отношение, но и порядок выступлений. Гуменник стартовал в числе первых, что традиционно лишает спортсмена преференций, которые получают те, кто катается позже.
«Он рано выступал. На соревнованиях есть преференции тем, кто стартует в конце. Конечно, судейство подкачало. У Гуменника было очень достойное выступление, трибуны его приветствовали, что лишний раз говорит о том, как нас ждут на Олимпиаде, как в нас верят и что без России фигурное катание и многие другие виды спорта выглядят сиротливо», — добавил комментатор.
Стоит также отметить, что Олимпиада для Петра началась с бюрократического препятствия: прямо перед вылетом в Милан ему запретили использовать музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за авторских прав. Пришлось срочно менять постановку на «Вальс 1805» Эдгара Акопяна из фильма «Онегин».
Триумф и преемственность: как тренер Урманов из РФ привел к золоту Казахстан.
Настоящей сенсацией Олимпиады-2026 стало выступление фигуриста из Казахстана Михаила Шайдорова. Он завоевал первое в истории своей страны олимпийское золото в фигурном катании, набрав 198,64 балла за произвольную и 291,58 в сумме, оставив позади японца Юму Кагияму (280,06).
Дмитрий Губерниев в этой победе особо отметил роль российских специалистов, продолжающих великие традиции школы фигурного катания.
«Поздравляю казахстанского парня. Особенно поздравляю Урманова и Мишина. Мишин воспитал Урманова, олимпийского чемпиона. Сейчас Урманов стал великолепным тренером, подготовил олимпийского чемпиона. Вот такая преемственность замечательная», — подчеркнул эксперт.
Татьяна Тарасова также поздравила нового чемпиона и его наставника Алексея Урманова.
«Он достоин золотой медали. Так сложилась борьба», — отметила Тарасова.
Михаил Шайдоров родился в семье фигуристов, его первым тренером был отец — шестикратный чемпион Казахстана Станислав Шайдоров.
Провал «Бога квадов»: почему Илья Малинин остался без медалей.
Особняком в этой истории стоит фигура американского фигуриста с российскими корнями Ильи Малинина. Обладатель уникального четверного акселя, лидер мирового рейтинга, он считался безоговорочным фаворитом и главным претендентом на золото. Однако в личном зачете Малинин финишировал лишь восьмым, выиграв только командный турнир.
Дмитрий Губерниев считает, что спортсмена подвела самоуверенность.
«Малинин переоценил свои возможности, думал, что сейчас одной левой выступит и станет олимпийским чемпионом. Но так не бывает в спорте», — заявил Губерниев.
Илья Малинин, родившийся в семье узбекских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, не смог справиться с психологическим грузом фаворита. В то время как Петр Гуменник, несмотря на давление и несправедливые оценки, продемонстрировал волю и характер, исполнив сложнейшую программу на максимуме.