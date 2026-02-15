Ричмонд
Названы регионы России, где быстрее всего растут зарплаты

РИА Новости: сильнее всего зарплаты выросли в Магаданской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Средние зарплаты сильнее всего в России за последний год выросли в Магаданской области, Татарстане и Республике Алтай, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Так, по итогам ноября наиболее сильный рост средних трудовых доходов произошел в Магадане и Татарстане — сразу на 26% по сравнению с ноябрем 2024 года. Рост на 20% был зафиксирован в Республике Алтай.

Примерно на 19% увеличились средние зарплаты у жителей Крыма и Тамбовской области, а на 18% — Воронежской области.

Пятерку с наиболее бурным ростом показателя замыкают Чукотка, Забайкальский край, Пензенская и Нижегородская области с 17%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В конце осени прошлого года в среднем по России она была на уровне 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.