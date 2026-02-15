Утром 15 февраля 2013 года жители Челябинской области увидели, как с неба падает метеорит

Главное — в обзоре Агентства новостей «Доступ».
Метеорит диаметром от 17 до 20 метров и массой до 13 тыс. тонн вошел в атмосферу Земли около 09:10 по местному времени, двигаясь со скоростью 18,6 км/с по пологой траектории под углом примерно 15−17 градусов.
Он взорвался в плотных слоях атмосферы на высоте около 27 км, его многочисленные фрагменты упали на обширной территории Южного Урала.
Мощность из трех-четырех взрывов составила 500 килотонн в тротиловом эквиваленте. Большую часть энергии взрывов поглотила атмосфера. Ударная волна распространилась на расстояние около 90 км, затронув, по данным МЧС России, 11 муниципальных образований — Челябинск, Копейск, Южноуральск, Коркино, Троицк, Еманжелинский, Еткульский, Увельский, Красноармейский, Сосновский, Троицкий районы.
Метеоритный дождь наблюдали также в Тюменской, Свердловской, Курганской областях и Башкирии, а также жители севера Казахстана.
От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили около 7,3 тыс. зданий — жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. Сразу в Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий МЧС России привлекло группировку сил общей численностью более 20 тыс. человек, в восстановительных работах ежедневно участвовали свыше 12 тыс. человек. Основным направлением работ стал ремонт окон и сохранение тепла в зданиях. По оценкам властей, потребовалось заменить 100 тыс. кв. м остекления в Челябинске и 200 тыс. — в области.
Наиболее крупный фрагмент метеорита весом 654 кг в октябре 2013 года удалось поднять из озера Чебаркуль. При взвешивании он раскололся на несколько частей. Самая крупная из них весила 503 кг, в настоящее время экспонируется в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске.