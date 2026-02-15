Утром 15 февраля 2013 года жители Челябинской области увидели, как с неба падает метеорит

От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили около 7,3 тыс. зданий — жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. Сразу в Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий МЧС России привлекло группировку сил общей численностью более 20 тыс. человек, в восстановительных работах ежедневно участвовали свыше 12 тыс. человек. Основным направлением работ стал ремонт окон и сохранение тепла в зданиях. По оценкам властей, потребовалось заменить 100 тыс. кв. м остекления в Челябинске и 200 тыс. — в области.