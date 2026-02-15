Перепад температур и гололедица: В воскресенье 15 февраля на Дону будет от +10 до −3

В воскресенье, 15 февраля в Ростове будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщают донские синоптики.
По информации Ростовского гидрометцентра, в Донской столице ожидается туман, на дорогах — гололедица. Температура воздуха днем составит от + 4 до +6, ночью — от +2 до +4.
В Ростовской области также прогнозируется туман и гололедица. Ветер ожидается западный и юго-западный 7−12 м/с, местами его порывы будут достигать 15 м/с. Днем столбики термометра покажут от + 2 до +7, в южных районах до + 10, ночью от +1 до +6, при прояснениях до −3.
В понедельник ожидается заметное потепление: в Донской столице температура воздуха днем составит от +12 до +14, в Ростовской области — от +7 до +12, местами до +17.
