Названы продукты, подорожавшие в Башкирии за неделю

Башстат назвал продукты, которые подорожали за неделю. В антирейтинге таковых остаются овощи.
Огурцы, согласно официальным данным, подорожали на 1,7% и сейчас обойдутся как минимум в 315 рублей за килограмм. В то же время морковь выросла в цене на 3,1%, но стоит куда меньше — всего 37,7 рубля. Кроме того, увеличилась стоимость репчатого лука (на 2,7%) и картофеля (на 1,3%) — до 36 рублей за 1 кг.
В то же время на один процент подешевели свекла и бананы. Сейчас они стоят 36,5 и 141 рублей соответственно.
Отметим, что по итогам января огурцы подорожали в среднем по России на 32,7%. Ростом цен на огурцы даже заинтересовалась антимонопольная служба.