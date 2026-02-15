Названы продукты, подорожавшие в Башкирии за неделю

Огурцы, согласно официальным данным, подорожали на 1,7% и сейчас обойдутся как минимум в 315 рублей за килограмм. В то же время морковь выросла в цене на 3,1%, но стоит куда меньше — всего 37,7 рубля. Кроме того, увеличилась стоимость репчатого лука (на 2,7%) и картофеля (на 1,3%) — до 36 рублей за 1 кг.