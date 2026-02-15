Ричмонд
От сафари до экспедиций: Почему туристы из России всё чаще выбирают Африку

Интерес россиян к африканским направлениям в 2026 году заметно усиливается. Если раньше континент воспринимался как экзотика для избранных, то теперь туррынок предлагает широкий выбор форматов — от классических сафари до экспедиционных и авторских маршрутов. Об этом Life.ru рассказал директор выставки MITT Максим Шилов.

Причин несколько. Туристы ищут новые альтернативы, авиакомпании расширяют прямые и стыковочные рейсы, меняется логистика. Главное — изменились сами путешественники. Российский турист стал опытнее, требовательнее и ориентирован на впечатления. Африка отвечает этим запросам.

Максим Шилов.

Директор Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.

Рост турпотока и новые фавориты.

По итогам 2025 года африканские страны продемонстрировали активный рост турпотока из России. В 2026 году ожидается дополнительное увеличение на 20−25%. Помимо традиционно востребованных Кении, Танзании, Маврикия, Сейшел и Южной Африки, растёт интерес к менее массовым направлениям — Уганде, Намибии и Зимбабве.

Африканские государства заинтересованы в туристах из России: они развивают русскоязычный сервис, адаптируют программы и активно выстраивают сотрудничество с туроператорами.

Намибия и Уганда усиливают позиции.

В этом году на MITT впервые представлена Намибия. Страна делает ставку на уникальные ландшафты, национальные парки и форматы уединённого эко-туризма.

Уганда расширяет присутствие в сегменте приключенческих маршрутов. Путешественникам предлагают треккинг к горным гориллам, экспедиции и посещение природных парков. Страна также усиливает культурную составляющую туристического продукта.

Египет меняет стратегию.

Отдельное направление — обновлённый формат продвижения Египта. Помимо пляжного отдыха страна делает акцент на экскурсионных маршрутах в Луксор, Асуан и другие регионы. Важным событием станет открытие Большого Египетского музея у плато Гиза — крупнейшего археологического музея с обширной коллекцией древностей.

Эксперты прогнозируют, что Африка станет одной из главных точек роста российского выездного туризма. В выигрыше окажутся те направления и компании, которые уже сейчас инвестируют в качество сервиса и стратегию работы с новым, более требовательным путешественником.

