От сафари до экспедиций: Почему туристы из России всё чаще выбирают Африку

Интерес россиян к африканским направлениям в 2026 году заметно усиливается. Если раньше континент воспринимался как экзотика для избранных, то теперь туррынок предлагает широкий выбор форматов — от классических сафари до экспедиционных и авторских маршрутов. Об этом Life.ru рассказал директор выставки MITT Максим Шилов.