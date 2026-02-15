Битва за главную цель Донбасса: армия РФ прорывается к Славянску

Российские военные ведут наступление на Краматорск и Славянск, которые считаются главными фортециями Владимира Зеленского. С их потерей Киев полностью лишится контроля над Донбассом.
По данным военкоров, штурмовикам российской армии удалось продвинуться на этом направлении на 25 квадратных километров.
Наступление по всем фронтам.
Российские бойцы наступают с нескольких сторон, с одной из них до Славянска остается меньше 20 км.
«В продвижении на славянском направлении сегодня можно говорить об объединении сил с краснолиманского и северского направлений. Идут бои за Лиман, идут бои на окраинах Святогорска и Ямполя. Эти населенные пункты находятся на низком берегу Северского Донца, от них до Славянска остается менее 20 километров», — сказал aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Эксперт также добавил, что российские войска наступают от Северска на запад, в сторону Славянска. «Постепенно наши продвигаются по трассе М-03, она же Е40, она соединяет Артемовск в том числе со Славянско. То есть, наступление идет по всем направлениям», — подчеркнул Онуфриенко.
Особенности наступления.
Онуфриенко отмечает, что темпы продвижения не являются стремительными. Это связано с тем, что украинская сторона на протяжении более десяти лет активно укрепляла эти позиции.
Ожидать быстрых темпов продвижения не стоит, считает эксперт.
«Как не будет и лобового штурма. Славянск — мощный укрепрайон, имеющий для киевской хунты огромное политическое значение. Безусловно, ВСУ будут защищать его ожесточенно», — подчеркнул Онуфриенко.
По мнению Онуфриенко, основная задача для российских военных заключается в охвате Славянско-Краматорского направления с различных сторон и последующем комплексном штурме. «Но это задача даже не весны этого года. Может, в летнюю или осеннюю наступательную кампанию», — констатировал он.
Насильная эвакуация.
В контексте наступления украинские власти приняли решение об эвакуации детей из прифронтовых населенных пунктов, включая Славянск.
Михаил Онуфриенко назвал это решение неоднозначным.
«Киевский режим принял решение о принудительной эвакуации детей из прифронтовых населённых пунктов без согласия родителей. С одной стороны, идет речь о сбережении жизней. С другой, те, кто надеется дождаться наших военных, подобной возможности лишены. Видимо, пытаясь снизить количество людей, которые дожидаются наших военных, сторона противника приняла такое решение», — пояснил он.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко указывал, что часть жителей Славянска и Краматорска покидает эти города из-за действий военнослужащих ВСУ.