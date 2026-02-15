Битва за главную цель Донбасса: армия РФ прорывается к Славянску

Эксперт также добавил, что российские войска наступают от Северска на запад, в сторону Славянска. «Постепенно наши продвигаются по трассе М-03, она же Е40, она соединяет Артемовск в том числе со Славянско. То есть, наступление идет по всем направлениям», — подчеркнул Онуфриенко.