Диетолог Кованова сказала, чем полезна яблочная кожура

В яблочной кожуре содержится большая часть клетчатки — до 50% от всего яблока, сообщила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
«В кожуре яблок содержится большая часть клетчатки — до 50% от всего яблока, а это снижает уровень сахара в крови, поэтому при хорошей и тщательной обработке ее можно всем: и детям, и взрослым. Также именно в кожуре содержатся антиоксиданты, которые снижают воспаление, поддерживают сердечно-сосудистую систему, поддерживают сосуды, регулируют уровень сахара в крови», — отметила она.
Кованова предупредила, что не всем можно есть яблочную кожуру.
«Чистить яблоко от кожуры нужно тем, у кого чувствительный кишечник. Или можно есть яблоко с кожурой, но после запекания», — добавила она.
