Тысячи хабаровчан пробежали «Лыжню России»

Забеги организовали в 14 муниципалитетах региона. Центральный старт традиционно приняли в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе «Снежинка» — там на дистанцию вышли почти 1,5 тысячи лыжников: ветераны, спортсмены, тренеры, руководители федераций, трудовые коллективы, студенты и военнослужащие. В Хабаровске гонка прошла на комплексе «Нагорный», где собралось около 700 участников — на 200 больше, чем годом ранее.