Тысячи хабаровчан пробежали «Лыжню России»

Хабаровский край присоединился к 44-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие прошло в рамках Года спорта, объявленного губернатором Дмитрием Демешиным, и стало частью президентской госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве спорта Хабаровского края.
Забеги организовали в 14 муниципалитетах региона. Центральный старт традиционно приняли в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе «Снежинка» — там на дистанцию вышли почти 1,5 тысячи лыжников: ветераны, спортсмены, тренеры, руководители федераций, трудовые коллективы, студенты и военнослужащие. В Хабаровске гонка прошла на комплексе «Нагорный», где собралось около 700 участников — на 200 больше, чем годом ранее.
На церемонии в Комсомольске состоялась передача краевой эстафеты «Знамя спорта». Глава Солнечного округа передал символ Года спорта представителям Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. Право дать старт забегу среди самых юных участниц получили глава города Дмитрий Заплутаев и мастер спорта по спортивному ориентированию Софья Кузнецова, которая пронесла знамя на старте.
Участники преодолели дистанции от 500 метров до 5 километров. На «Нагорном» работала удобная трибуна, тёплые раздевалки и полевая кухня с горячим питанием и чаем. Победителей и призёров наградили медалями, дипломами и призами Минспорта России. Министр спорта края Дмитрий Чикунов присоединился к гонке и пробежал дистанцию на лыжах Дмитрия Пузанова — победителя первенства России.
«Знамя спорта» останется в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе до середины марта. В это время пройдут тематические декады спорта. 18 марта символ примет Николаевский район.