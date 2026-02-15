Военные РФ сожгли скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие ликвидировали «скопление личного состава сил специальных операций» Вооружённых сил Украины на харьковском направлении, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Военные РФ применили РСЗО «Торнадо-С».
«В районе Казачьей Лопани ударами РСЗО “Торнадо-С” уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины. Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники», — говорится в сообщении.
Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на харьковском направлении военные РФ значительно продвинулись на участках наступления, отразив контратаки украинских войск. Им активно содействовали ударные БПЛА, артиллерия и ТОСы.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.