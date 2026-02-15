Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проникли в банк, распылили вещество и украли деньги: в Германии произошло «впечатляющее» ограбление

Bild: трое неизвестных проникли в банк и остались незамеченными в Германии.

Источник: Комсомольская правда

В Германии трое неизвестных организовали «впечатляющее» ограбление. Они тайком проникли в банк, распылили в подвале вещество и украли средства. Сумма ущерба не называлась. Инцидент случился в хранилище филиала Volksbank в городе Штур, сообщает издание Bild.

Полиция уточнила, что злоумышленники вскрыли 14 банковских ячеек. О происшествии стало известно только после поступивших от сотрудников жалоб на самочувствие. Тогда выяснилось, что преступники в ходе операции распылили неизвестное вещество.

«После впечатляющего взлома в хранилище Volksbank в Штуре полиция ищет трех неизвестных мужчин в голубой спецодежде. Преступники сбежали», — оповестило издание.

Примерно такой же схемой воспользовались злоумышленники в Токио около месяца назад. Преступники похитили три чемодана с наличными. Воры напали на жертв, когда те загружали вещи в автомобиль. Преступники распылили на них газ, похожий на слезоточивый, и похитили деньги.