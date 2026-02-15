Ричмонд
Жительница Дудинки три года присваивала пособия своего сына

Северянка присвоила более полумиллиона рублей социальных выплат.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Дудинки три года присваивала пособия своего сына. Как рассказали в краевой полиции, женщина несколько лет назад получился российское гражданство, а вместе с ним и все социальные права.

Однако после этого она отправила несовершеннолетнего сына на свою родину, в Кыргызстан, на постоянное место жительства к родственникам. По закону должна была уведомить об этом Социальный фонд. Но 38-летняя женщина этого не сделала и по итогу с мая 2022 по август 2025 года получала на сына все полагающиеся пособия.

Деньги она тратила по собственному усмотрению, а их за три года набежало немало — более 550 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество при получении выплат». Наказание — до 6 лет лишения свободы.