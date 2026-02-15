Мужчина с ножом атаковал подростков в Осаке, один несовершеннолетний погиб

В Осаке молодой мужчина набросился с ножом на подростков. При этом один 17-летний юноша погиб, двое его ровесников получили травмы. Об инциденте рассказывает агентство Киодо.
Сообщается, что нападение произошло в торговом районе Дотомбори поздно вечером в субботу 14 февраля. Очевидцы рассказали полиции, что нападавший о чём-то спорил с подростками, прежде чем атаковать их.
Мужчина сбежал с места происшествия, его задержали в воскресенье 15 февраля. Задержанному 20 лет.
