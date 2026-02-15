Ричмонд
Мужчина с ножом атаковал подростков в Осаке, один несовершеннолетний погиб

17-летний подросток погиб и двое пострадали в Осаке при нападении мужчины с ножом.

Источник: Комсомольская правда

В Осаке молодой мужчина набросился с ножом на подростков. При этом один 17-летний юноша погиб, двое его ровесников получили травмы. Об инциденте рассказывает агентство Киодо.

Сообщается, что нападение произошло в торговом районе Дотомбори поздно вечером в субботу 14 февраля. Очевидцы рассказали полиции, что нападавший о чём-то спорил с подростками, прежде чем атаковать их.

Мужчина сбежал с места происшествия, его задержали в воскресенье 15 февраля. Задержанному 20 лет.

Тем временем в Швейцарии 11 человек пострадали на карнавале от взрыва конфетти-пушки.

Ранее сообщалось, что 40 человек погибли из-за взрыва бомб на буддийском фестивале в Мьянме, среди погибших есть дети.

Также сообщалось, что в 2025 году более сотни человек погибли в период празднования Хэллоуина в США. Также еще 200 американцев пострадали. Ряд инцидентов был связан со стрельбой.

