Раскрыто, во сколько обойдется покупка самогонного аппарата

РИА Новости: покупка самогонного аппарата обойдется в среднем в 9 128 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Покупка одного самогонного аппарата обойдется в России в среднем 9 128 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики «Атол».

«Объем продаж самогонных аппаратов в 2025 году вырос на 1% относительно показателей 2024 года. В среднем один аппарат приобретали за 9 128 рублей, что соразмерно показателям позапрошлого года», — к такому выводу пришли аналитики, проанализировав обезличенные данные продаж за 2024−2025 годы почти по 2 миллионам чеков.

При этом спрос на набор для приготовления настоек вырос на 64%, пива — на 39%. Средний чек на покупку комплекта для приготовления настоек составил в 2025 году 1 265 рублей, что на 10% ниже, чем годом ранее, а комплекта для приготовления пива — 1 677 рублей, на 13% выше.

Объем продаж хмеля вырос на 46%, его в среднем приобретали за 328 рублей — на 15% дороже, чем в 2024 году.