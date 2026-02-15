Раскрыто, во сколько обойдется покупка самогонного аппарата

При этом спрос на набор для приготовления настоек вырос на 64%, пива — на 39%. Средний чек на покупку комплекта для приготовления настоек составил в 2025 году 1 265 рублей, что на 10% ниже, чем годом ранее, а комплекта для приготовления пива — 1 677 рублей, на 13% выше.