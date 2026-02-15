Ричмонд
В Шелеховском районе нельзя пить воду из-под крана до результата исследований

На территории района продолжает действовать режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В Шелеховском района восстановили водоснабжение после коммунальной аварии на водоводе. Она произошла 13 февраля 2026 года, тогда местные власти ввели режим ЧС. На время работ в трех микрорайонах и селе Баклаши отключили холодную воду. Сейчас вода уже запущена, однако пить ее нельзя.

— На территории района продолжает действовать режим повышенной готовности. Промывку системы мы провели, но прежде чем разрешить использовать её для питья, мы обязаны дождаться официальных результатов лабораторных исследований от Роспотребнадзора, — пояснил глава района Максим Модин.

Пока не стало известно, что вода безопасна, ее можно использовать только для технических нужд. Специалисты продолжают подвоз питьевой воды — с графиком можно ознакомиться здесь. Для этого задействованы пять водовозок.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 78 домов в Бодайбо подключили к центральному теплоснабжению. Планируется, что 15 февраля тепло вернут еще в 13 жилых зданий.